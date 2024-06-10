غارات جوية صهيونية تستهدف بلدة حوش السيد علي قرب الحدود السورية

العالم-سوريا

وأظهرت مقاطع فيديو اتفجارات ضخمة جراء الغارات الاسرائيلية على بلدة حوش السيد علي عند الحدود اللبنانية السورية.

وهلعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف، وباشرت اخماد الحرائق الناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية على قضاء الهرمل، الذي يبعد أكثر من 100 كلم عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأفادت المصادر بأن غارات الاحتلال استهدفت بورة تحوي على صهاريج وشاحنات، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

ويأتي هذا الغارات بعد أن أعلن حزب الله اللبناني يوم الاثنين إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900" فوق أجواء منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان، وبذلك يصبح عدد الطائرات بدون طيار التي أسقطها الحزب منذ 8 أكتوبر، 7 مسيّرات.