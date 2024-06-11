تحديات حكومة نتنياهو بعد استقالة غانتس وآيزنكوت

العالم - مع الحدث

إلى متى يبقى نتنياهو عالقا في مستنقع غزة بلا أفق أو خطة لليوم التالي ورهانه فقط على مواصلة الحرب؟

ما المتوقع من مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن لدعم مقترح بايدن؟

ما الذي ستغيره جولة بلينكن للمنطقة بدأ من القاهرة في محاولة لانقاذ مقترح بايدن من المصير المجهول مع السعي لصفقة منفردة مع قطر كما ذكر إطلاق أسرى أميركيين؟

ماذا تعني دعوة حماس لإدارة بايدن أن تضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء الحرب بدل الضغط عليها واعتبارات تصريحات بلينكن من القاهرة عقبة أمام التوصل إلى إتفاق؟.

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الباحث السياسي سهيل خليلية، والخبير بالشؤون الإسرائيلية عامر خليل.

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