شهداء معظمهم أطفال غرب النصيرات واصابة شاب بمواجهات مخيم بلاطة

العالم - فلسطين المحتلة

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

وأعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الاقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عن وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طائرة حربية اسرائيلية منزلًا لعائلة التلباني في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وأوضح المصدر أن الشهداء هم: الطفلين ريهام ومصعب ووالدهم هشام التلباني.

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم بلاطة

وفجر اليوم ايضا، أصيب شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس.

واعلنت جمعية الهلال الأحمر، عن إصابة شاب بالرصاص الحي بالفخذ خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم بلاطة.

الاحتلال يداهم عددا من المنازل في عزون

كما قتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت عدداً من الشبان خلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين في بلدة عزون.

الاحتلال يعتقل مواطنا من مخيم الدهيشة

وفي جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حازم محمد فرج (51 عاما) بعد مداهمة منزله وتفتيشه في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37124 مواطنا، وإصابة 84712 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.