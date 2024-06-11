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المقاومة العراقية تستهدف "هدفا حيويا" في إيلات

المقاومة العراقية تستهدف
الثلاثاء ١١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الثلاثاء، استهدافها "هدفا حيويا" في إيلات (أم الرشراش) بالطيران المسير.

العالم - العراق

وقالت في بيان على قناتها في "تيلغرام": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 2024، هدفا حيويا في إيلات (أم الرشراش) المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وقبل أيام أعلنت "المقاومة العراقية" استهدافها ميناء حيفا بالطيران المسير.

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