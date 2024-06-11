بالفيديو.. الشعب الايراني يستعد لاختيار الرئيس الجديد

العالم - خاص العالم

التجربة الديمقراطية في ايران اثبتت أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن اجراء الانتخابات المتعددة يعطي الصدقية في مرجعية الشعب، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة تعتبر مظهرا لاستمرار الحياة والنشاط السياسي السليم للشعوب، وأنها دلالة على العزم والإرادة الشعبية في ممارسة الحق في تقرير المصير.

وقال مواطن ايراني ان "من الوظائف الدينية والوطنية والاخلاقية لاي مواطن هي المشاركة في الانتخابات لان انظار العالم متجهة نحو بلادنا وهذه الانتخابات وعلينا أن نشعر بمسؤولية وواجب للمشاركة فيها ويجب أن ننتخب شخصا له قابلية الدفاع عن هويتنا الوطنية وحقوقنا".

فيما قالت مواطنة ايرانية "مئة بالمئة لصوتنا وتصويتنا اهمية كبيرة لان لهما تاثيرا مباشرا على مستقبل بلادنا ونامل أن يكون انتخابنا صحيحا وأن ننتخب الاصلح من المرشحين لخدمة البلاد".

في إيران ومنذ انتصار الثورة وعلى مدى الاعوام الماضية شهدت الجمهورية الاسلامية تنظيم انتخابات حدد فيها الشعب الايراني نوع نظامه السياسي أو اختار ممثليه أو رؤساء الجمهورية لبلاده. وبذلك مثلت الانتخابات الإيرانية أنموذجا جذب الأنظار في المنطقة والعالم.

واعتبر مواطن ايراني ان "المشاركة في الانتخابات لها اهمية كبيرة لان مصير البلاد والشعب يتعين فيها وانا شاركت في الانتخابات السابقة وساشارك في القادمة واتمنى تحسين اوضاع البلاد بشكل عام وخاصة الوضع الاقتصادي".

هذا وأن المشاركة السياسية الواسعة للشعب، وفي ظل القانون، تكرس المصالح الوطنية وتحقق مطالب الشعب وتعزز قدرات النظام وتقوي التضامن والانسجام الداخلي في مواجهة التحديات. كما أن الانتخابات هي بمثابة ضخ دم جديد في جسم النظام السياسي، وتعتبر عنوانا على شرعيته.