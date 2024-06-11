رئيس السلطة القضائية يتوجه إلى قطر

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وقال مساعد رئيس السلطة القضائية، امين لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي"حول زيارة حجة الإسلام والمسلمين محسني اجئي إلى قطر: تماشياً مع الدبلوماسية القضائية وتطویر التفاعلات القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الأخرى، سيتوجه رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعوة من رئيس مجلس القضاء الأعلى في قطر، إلى هذه البلاد في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وبخصوص خطط هذه الرحلة،اوضح : اللقاء مع أمير قطر ورئيس مجلس القضاء الأعلى في هذا البلد، واللقاء مع جمع من الإيرانيين المقيمين في قطر، والتوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين، يأتي ضمن جدول أعمال رئيس السلطة القضائية خلال هذه الزيارة.