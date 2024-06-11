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قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة
الثلاثاء ١١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الاثنين، وحتى صباح اليوم الثلاثاء (15) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم معتقلون سابقون.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، والخليل، وقلقيلية، وبيت لحم، ونابلس، والقدس، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت أكثر من (9170)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

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