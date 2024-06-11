عشرات الشهداء اثر القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

العالم - خاص بالعالم

حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني عددا من الشهداء، وما زال البحث جاريا عن مفقودين تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بالقصف في حيي الشيخ رضوان والدرج بمدينة غزة.



وسقط شهيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية بمنطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وما زال البحث جاريا عن مفقودين تحت الأنقاض، وتم نقل الشهيد والجرحى الى مستشفى المعمداني في المدينة.



كما تم انتشال ثمانية شهداء وعدد من الجرحى جلهم أطفال من تحت أنقاض منزل لعائلة فلسطينية بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال في حي الدرج وسط مدينة غزة.



وكذلك استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف اسرائيلي غرب مخيم النصيرات. واستهدف قصف مدفعي آخر مناطق في وسط وغرب وشمال مدينة رفح، وكذلك استشهد وأصيب مزارعون جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال غربي رفح أثناء عملهم في حقولهم الزراعية.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بجروح إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على خيام النازحين في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.



من جهة أخرى، استنكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استخدام جيش الاحتلال شاحنة مساعدات خلال عملية استعادة أربعة أسرى في قطاع غزة، معتبرة ذلك جريمة حرب وخرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني.



كما طالبت الجمعية المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية العاجلة للمدنيين وللعاملين في مجال العمل الإنساني والطبي وفقا للقانون الدولي الإنساني، وحذرت من مواصلة إغلاق معبر رفح في ظل مستويات حادة من المجاعة، وقالت إن فرض هذا العقاب الجماعي على الفلسطينيين يزيد الوضع الإنساني في القطاع سوءا، ويشكل أيضا انتهاكا مباشرا لأمر محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني.