شاهد.. جيش الاحتلال يتلقى ضربة قاسية في رفح

العالم - خاص بالعالم

في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لجيش الاحتلال وآلياته في عدة محاور، وتكبيده الخسائر.

ويأتي ذلك غداة إعلان كتائب القسام تنفيذ عملية مركبة فجرت خلالها منزلا مفخخا تحصنت بداخله قوة إسرائيلية في مخيم الشابورة بمدينة رفح، مؤكدة أن أفرادها وقعوا بين قتيل وجريح، مضيفة أنه فور وصول قوة الإنقاذ، استهدفت الكتائب محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون. في هذه الأثناء أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل أربعة جنود إسرائيليين جراء تفجير المبنى بقوة إسرائيلية، وأضاف إعلام الاحتلال أنه فضلا عن الجنود القتلى، أصيب ثمانية عشر آخرون، وعلق جنديان بين الأنقاض.



وبذلك، ارتفعت الخسائر البشرية لجيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى ستمئة وخمسين قتيلا، وثلاثة آلاف وسبعمئة وستة وثمانين جريحا، وفق احصائيات الجيش.

الى ذلك نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام مشاهد توثق استهداف قوات الاحتلال المتوغلة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، واخرى لاستهداف جنود الاحتلال وآلياته في مخيم يبنا جنوبي رفح.

وأعلنت القسام أيضا استهداف جرافة عسكرية من نوع 'دي تسعة' بقذيفة 'ياسين مئة وخمسة' قرب مسجد العودة وسط مدينة رفح.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس قنص جندي إسرائيلي شرق منطقة الشوكة في مدينة رفح. وأكدت السرايا استهداف تموضع لجنود وآليات الاحتلال على خط الإمداد في محور 'نتساريم' جنوب مدينة غزة.

بدورها، أكدت كتائب شهداء الأقصى قنص جندي اسرائيلي عند دوار العودة في مدينة رفح، واستهداف مقر القيادة والسيطرة للاحتلال على طول خط الإمداد في محور نتساريم بقذائف الهاون.

وبعد أيام من تأكيد تقارير إسرائيلية أن قوات الاحتياط تعاني من نقص حاد في الجنود، قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أبلغ القيادة السياسية بحاجة الجيش إلى 15 كتيبة جديدة، حتى يتمكن من القيام بمهامه على عدة جبهات، محذرا مما أسماه النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش لتحقيق الأهداف المطلوبة.