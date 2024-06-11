شاهد.. آخر تطورات الاقتحامات الإسرائيلية لمدن الضفة

العالم - خاص بالعالم

الاوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة كما هو في قطاع غزة مشتعلة، فالكيان الاسرائيلي ينفذ الاقتحامات والاعتقالات بشكل شبه يومي، وفي آخر سلسلة هذه الجرائم جريمة اغتيال ارتكبها الاحتلال باستهداف مركبة شبان فلسطينيين قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله، ما أدى الى استشهادهم، ولم تكتف قوات الاحتلال بذلك، بل احتجزت جثامين الشهداء، وكان من بينهم اسير محرر من كتائب القسام.

وعقب إطلاق النار على المركبة في كفر نعمة، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، ما أدى الى اندلاع مواجهات اصيب فيها عدد من الفلسطنيين.

وفي ردود الفعل على هذه الجريمة، اعتبرت حركة حماس أن عملية اغتيال الشبان الأربعة في كفر نعمة لن تطفئ جذوة المقاومة في الضفة الغربية، فيما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظتي رام الله والبيرة الإضراب العام والشامل لجميع مناحي الحياة.

الاوضاع في القدس المحتلة كانت ساخنة ايضا، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار على مسن فلسطيني وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر في بلدة أبو ديس، شرقي القدس ما أدى إلى إصابته بجروح.

عمليات القتل بيد الاحتلال لم تقتصر على كفر نعمة فحسب بل قتلت القوات الاسرائيلية ايضا فلسطينيين أخرين في الضفة التي شهدت موجة من الاقتحامات كان من بينها مداهمة مخيم بلاطة، شرق نابلس ما ادى الى اصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي، كما اقتحمت هذه القوات بلدة عزون، شرق قلقيلية واعتقلت عددا من الشبان خلال مداهمتها منازل البلدة، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

الوضع ايضا لم يكن هادئا في الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة في المدينة واعتقلت مواطنا من الخليل، وآخر من بلدة تفوح، وداهمت بلدة يطا.