الثلاثاء ١١ يونيو ٢٠٢٤
٠٩:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصورة.. مقتل حفيد عضو سابق بالكنيست بتفجير في رفح

بالصورة.. مقتل حفيد عضو سابق بالكنيست بتفجير في رفح
الثلاثاء ١١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

أفاد الإعلام العبري بمقتل حفيد عضو سابق في الكنيست الصهیونی موشيه فيغلين خلال تفجير كتائب "القسام" منزلا في مدينة رفح أمس مما أدى لمقتل 4 جنود صهاينة وفق ما أعلن جيش الإحتلال.

العالم- فلسطين

وحفيد موشيه فيغلين، هو الرقيب يائير ليفين 19 عاما، من مستوطنة جفعات هرئيل، مقاتل يتدرب في دورية جفعاتي، قتل مع 3 عسكريين آخرين في معارك بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون صهاينة إن "يائير سقط بطلا في معارك رفح وكان يحلم بالانضمام إلى دورية جفعاتي، وتدرب ليكون الأفضل في الدفاع عن الوطن".

وموشيه فيغلين عضو سابق بالكنيست ، ويعرف بتصريحاته المتطرفة بشأن الحرم القدسي ودعواته السماح للمستوطنين الصلاة في باحات الأقصى.

وأفادت قناة "i24news" العبرية بأن "الجنود الأربعة قتلوا أثناء تواجدهم في مبنى تم تفخيخه في وقت سابق لدخولهم في مخيم الشابورة في مدينة رفح، وبعد الانفجار لم يتمكن رجال الإنقاذ من تقديم العلاج بسرعة نظرا لتعرضهم لهجوم بقذائف الهاون بالتوازي".

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أعلنت أمس الاثنين، تفجير منزل في مخيم الشابورة بمدينة رفح كانت قوة إسرائيلية قد تحصنت في داخله، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الجنود.

روابط ذات صلة

"الكنيست" يصوت لصالح مشروع قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد

حزب الله يتصدى لطائرة صهيونية ويستهدف تجمعاً للاحتلال في نطوعا