بالصورة.. مقتل حفيد عضو سابق بالكنيست بتفجير في رفح

العالم- فلسطين

وحفيد موشيه فيغلين، هو الرقيب يائير ليفين 19 عاما، من مستوطنة جفعات هرئيل، مقاتل يتدرب في دورية جفعاتي، قتل مع 3 عسكريين آخرين في معارك بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون صهاينة إن "يائير سقط بطلا في معارك رفح وكان يحلم بالانضمام إلى دورية جفعاتي، وتدرب ليكون الأفضل في الدفاع عن الوطن".

وموشيه فيغلين عضو سابق بالكنيست ، ويعرف بتصريحاته المتطرفة بشأن الحرم القدسي ودعواته السماح للمستوطنين الصلاة في باحات الأقصى.

وأفادت قناة "i24news" العبرية بأن "الجنود الأربعة قتلوا أثناء تواجدهم في مبنى تم تفخيخه في وقت سابق لدخولهم في مخيم الشابورة في مدينة رفح، وبعد الانفجار لم يتمكن رجال الإنقاذ من تقديم العلاج بسرعة نظرا لتعرضهم لهجوم بقذائف الهاون بالتوازي".

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أعلنت أمس الاثنين، تفجير منزل في مخيم الشابورة بمدينة رفح كانت قوة إسرائيلية قد تحصنت في داخله، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الجنود.