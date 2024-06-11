شاهد.. إضراب شامل في رام الله اثر استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة عن الإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة اليوم، رفضا لجريمة الاغتيال واستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في كفر نعمة.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة، إلى المشاركة في الفعالية الجماهيرية اليوم الساعة الـ11 صباحا في ساحة مركز البيرة الثقافي، رفضا لعملية الاغتيال ونصرة للأسرى وغزة.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اغتالت 4 فلسطينيين في قرية كفر نعمة، واحتجزت جثامينهم، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في القرية، بعد استهداف جيش الاحتلال الفلسطينيين بالرصاص الحي.



وذكرت الوزارة أن أحد الشهداء هو الأسير المحرر الشهيد محمد جابر عبده، الذي أمضى في سجون الاحتلال 20 عاما، حيث اغتالته قوات الاحتلال برفقة محمد رسلان ووسيم أبو عادي ورشدي عطايا في كفر نعمة غربي رام الله.



وأضافت أن قوة خاصة للاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه مركبة قرب قرية كفر نعمة، ما أدى إلى استشهاد الشبان الأربعة، موضحة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب إطلاق النار صوب المركبة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.



من جانبها، قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، إن عدد الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال في مقابر الأرقام والثلاجات وصل إلى 514 شهيدا.

قث.

بدورها، زفت حركة حماس، شهيدها القسامي القائد محمد جابر عبده، وشهداءها القساميين محمد رسلان عبده، ووسيم بسام زيدان أبو عادي، الذين ارتقوا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمنطقة كفر نعمة غربي رام الله.



وأشادت الحركة ببطولات الشعب الفلسطيني "وفرسانه المقاومين من كافة الفصائل والأذرع العسكرية الذين يقفون للاحتلال بالمرصاد، ويقضون مضاجعه، ويفشلون كل محاولاته لاستباحة الضفة".

وأكدت أنه "لن يستطيع الاحتلال باغتيالاته واعتقالاته وبطشه أن ينال من عزم شعبنا ومقاومتنا، التي ستبقى سداً منيعاً أمام تنفيذ سياسات ومخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا والنيل من حقوقنا".

ودعت الحركة جماهير الضفة الغربية لتصعيد وتكثيف المواجهة "والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ومواصلة حالة المؤازرة لقطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة ومجازر العدو الوحشية".