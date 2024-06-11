'بلينكن' يكشف موقف 'نتنياهو'بشأن قرار مجلس الأمن حول غزة

العالم - الأميركيتان

وحسب "عربي 21"، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بلينكن قوله للصحفيين في تل أبيب، إن نتنياهو أكد له الليلة الماضية "التزامه بمقترح وقف النار (بغزة) وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين (في إشارة لإتمام صفقة تبادل مع حماس)" .

ولم يسبق أن صرح نتنياهو بهذا الموقف علنا، بحسب الهيئة الإسرائيلية الرسمية.

وأضاف بلينكن أنه خلال لقائه بنتنياهو، يوم أمس، في القدس أكد مجددا التزامه بالاقتراح، مضيفا أن محادثات خطط اليوم التالي للحرب في غزة ستستمر بعد ظهر اليوم وخلال اليومين المقبلين.

ولم يعلن الكيان الصهيوني موقفه النهائي بشأن التصريحات الأمريكية أو قرار مجلس الأمن حتى الساعة (09:50 تغ) حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ومن ناحية أخرى، أشاد بلينكن، بترحيب حركة المقاومة الإسلامية حماس بقرار وقف إطلاق النار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن ترحيب "حماس" بالقرار يعد علامة تبعث على الأمل.

وأكدت حركة حماس استعدادها للتعاون، مشددة على ضرورة أن يشمل الاتفاق وقفا دائما لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، فيما لم يعلن الاحتلال الإسرائيلي رسميا بعد عن قبوله لاقتراح وقف إطلاق النار، من عدمه.