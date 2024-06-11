ما شرط روسيا لــبدء محادثات السلام بشأن أوكرانيا؟

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وأضاف لافروف : "عندما يعرض أصدقاؤنا من مختلف البلدان التفاوض بصراحة، فإنهم يقولون في بعض الأحيان "دعونا ببساطة نوقف الأعمال العدائية الآن ونبدأ المحادثات". حسنًا، هل المطالبة بحقوق أي أقلية قومية، وخاصة تلك الكبيرة مثل الأقلية القومية؟، و"هل يجب احترام الاتفاق الروسي في أوكرانيا، وهو شرط أولي مصطنع؟، لا أعتقد أنه يتعين على النظام الأوكراني العودة إلى الإطار القانوني الذي يعيش فيه جميع الأعضاء المسؤولين والصادقين الآخرين في المجتمع الدولي".

وشدد وزير الخارجية الروسي، أنه ليس من الصواب ترك الأمور كما هي والجلوس على طاولة المفاوضات وكأن شيئا لم يحدث.

وأشار إلى أن محادثات اسطنبول مع أوكرانيا في أبريل 2022 أسفرت عن وثيقة مكنت من وضع حد للأعمال العدائية، وقال لافروف: "كما تعلمون، اعترف المشاركون الأوكرانيون في وقت لاحق بأن البريطانيين والأمريكيين وغيرهم من محركي الدمى منعوهم من توقيع معاهدة مع روسيا".

وتابع: "أود أن أطلب من أولئك الذين يسعون إلى تعزيز المبادرات بشأن بداية عمليات التفاوض أن يلاحظوا شيئين رئيسيين، أولا، لا تنسوا أنه في سبتمبر 2022، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما يحظر على جميع المسؤولين الأوكرانيين إجراء أي محادثات مع حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي أوائل مايو 2024، خرجت وزارة الخارجية الأوكرانية بقرار بيان رسمي يقول إن أوكرانيا لا تعترف بفلاديمير بوتين كرئيس شرعي منتخب ديمقراطيا".

وأضاف: "ثانيا، أولئك الذين يضغطون من أجل مثل هذه المبادرات يقولون كل الأشياء الصحيحة حول عدم تجزئة الأمن، وعدم قبول الكتل، وضرورة تحليل الأسباب، ويجب أن يأخذوا في الاعتبار أن اللغة الروسية محظورة تماما في أوكرانيا بموجب القانون بشكل صارخ".

وأشار لافروف إلى انتهاك جميع الاتفاقيات الدولية الممكنة بشأن حقوق الأقليات القومية، مضيفا أنه علاوة على ذلك، تستغل أوكرانيا بشكل علني الممارسات النازية وتمجد أولئك الذين أدانتهم محاكمات نورمبرغ.