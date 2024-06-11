ماذا جرى بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة؟ + فيديو

العالم – خاص بالعالم

مؤتمر جديد حول قطاع غزة.. الاجتماع عقد في منطقة البحر الميت بالأردن تحت عنوان "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة".

أبرز من شارك فيه الأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب الأمم المتحدة، بالاضافة إلى دول عربية.

وطالب المجتمعون بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والضغط على كيان الاحتلال لعدم استخدام سلاح التجويع ضد سكان القطاع.

ودعا الأمين العام للامم المتحدة آنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والتوصل بسرعة إلى اتفاق بين كيان الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وصرح غوتيريش قائلا: "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، والوضع المتردي يزداد تفاقما، وجميع المساعدات الإنسانية تمنع من الدخول إلى قطاع غزة، و80 في المئة من سكان القطاع لا يجدون الماء الصالح للشرب بسبب استمرار الحرب وتوقف المساعدات."

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد أن الوقت قد حان لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

من جانبه أوضح الملك الأردني عبدالله الثاني أن الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة دون المطلوب بدرجة كبيرة، إذ يواجه إيصال المساعدات عقبات على جميع المستويات.

فيما أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين غريفيث، أن الوضع في قطاع غزة مأساوي بشكل كبير.

وصرح غريفيث قائلا: "الوضع في قطاع غزة مأساوي بشكل كبير، نطالب بإدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ويجب ضمان فتح المعابر.. هذه الحرب يجب أن تتوقف، دور وكالة الأونروا والعاملين فيها مهم، وهي أساس العمل الإنساني في قطاع غزة."

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد أن الحلول السياسية والأمنية لن تحمل للمنطقة إلا المزيد من الدماء.

أما رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدد على أن العدوان على غزة كشف عن هشاشة النظام الدولي في إيقاف وحشية الكيان.

هذا وأكد وزير الخارجية الأميركي آنتوني بلينكن أن المستشفيات في غزة عاجزة عن العمل وتقديم المساعدة، وأن المدنيون الفلسطينيون ليسوا أرقاما ويجب أن يوفر لهم ما يحتاجون إليه.

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