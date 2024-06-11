خاجي يبحث مع الممثل الخاص للأمم المتحدة التطورات في اليمن وغزة

وأجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، مناقشة وتبادل وجهات النظر مع علي أصغر خاجي، المستشار الأول لوزير الخارجية الإيرانية في الشؤون السياسية الخاصة، يوم الثلاثاء.

في هذه المحادثة، أعرب الأطراف، التي تراجع الوضع الحالي للتطورات في اليمن وغزة، عن أملها في التوصل لوقف اطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن واعتبروا تحقيق ذلك على أنه انعكاس إيجابي على استقرار المنطقة و خلق جو هادئ في البحر الأحمر.

في هذه المحادثة، أشار خاجي إلى تدهور سبل العيش والظروف الاقتصادية للشعب اليمني، وأعرب عن قلقه بشأن انخفاض المساعدات الدولية لشعب هذا البلد وطالب بزيادة المساعدات الإنسانية في هذا الوضع الصعب.

واستعرض الطرفان أيضًا الوضع الحالي في اليمن وأعربوا عن أملهم في أن تستمر عملية محادثات السلام بقوة، وبينما يتفقان على أن قضية اليمن ليس لها حل عسكري، أكدوا على استمرار المحادثات السياسية من أجل حل الخلافات والتوقيع على اتفاق السلام.