محكمة كندية: إهمال أوكراني في تحطم الرحلة 752

وحملت المحكمة العليا في أونتاريو الكندية، الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالـ"الإهمال" في منح تصريح الطيران لطائرة أوكرانية، محملت كييف المسؤولية القانونية عن دفع التعويضات الكاملة للعائلات التي توفي أقاربها في 8 يناير 2020 في حادثة إطلاق النار على الطائرة في سماء العاصمة الإيرانية طهران.

وشددت المحكمة العليا في أونتاريو، بعد 18 جلسة استماع، على أن "الخطوط الجوية الأوكرانية لم تتمكن من إثبات أنها لم ترتكب إهمالا من خلال تقدير الاحتمالات في السماح للرحلة PS752 بمغادرة طهران"، وذكرت أن شركة الطيران الأوكرانية لم تقم بشكل كامل "بالرعاية القياسية" وفقاً لقوانين الطيران الدولية في السماح بتحليق تلك الطائرة ولم تقم بتقييم السلامة بناءً على أحدث المعلومات المتاحة.

ووفقاً لحكم المحكمة العليا في أونتاريو تتحمل الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المسؤولية القانونية عن دفع التعويضات الكاملة للعائلات التي فقدت أحباءها في حادث تحطم الرحلة PS 752.

وفي هذه الدعوى، التي تم رفعها أمام المحكمة العليا في أونتاريو، اتهمت عائلات المدعين، شركة الطيران الأوكرانية بالإهمال لأنها سمحت بالرحلة.

قرار المحكمة الكندية صدر في حال قامت كندا وأوكرانيا وبريطانيا والسويد بتسجيل شكوى ضد جمهورية إيران الإسلامية في محكمة العدل الدولية في يوليو 2022، والآن يضيف قرار المحكمة الكندية ورقة جديدة إلى ملف الشكاوى ضد إيران.