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صحفي ينقل تفاصيل المواجهة بين حزب الله والاحتلال تحت القصف!!

الثلاثاء ١١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن طيران الاحتلال الحربي شن فجر اليوم غارات عنيفة على منطقة الهرمل شمال البقاع ما ادى الى ارتقاء 3 شهداء على طريق القدس، وسرعان ما ردت المقاومة على ذلك بصلية كبيرة من صواريخ الكاتيوشا على مقرات كتائب المدفعية الاسرئايلية في عمق الجولان السوري المحتل.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان صواريخ المقاومة الثقيلة استهدفت مقرات كتائب المدفعية العائدة للفرقة 210 ما ادى الى وقوع خسائر فادحة فيها، حيث كانت السنة اللهب تشاهد من الجانب اللبناني ترتفع من الموقع.

واشار الى ان آخر اعتداءات الاحتلال اليوم هو القصف المستمر من مدفعية الاحتلال من الزاعورة في الجولان السوري المحتل على كفرشوبا وكفار حمام وراشيا الفخار والخيام.

وتابع مراسل العالم: سبق ذلك قبل ساعة غارة من الطيران الاسرائيلي المسير على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي كفرا ودير عامس في قضاء صور ما ادى الى اصابة 3 مواطنين بجروح المختلفة الخطورة.

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