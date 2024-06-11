المقاومة اللبنانية تمطر الأراضي المحتلة بأربعين صاروخا + فيديو

العالم – خاص بالعالم

التصعيد مقابل التصعيد.. معادلة جديدة تسعى المقاومة اللبنانية لتعزيزها في سياق المواجهة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي؛ وعليه فإنها تعتمد تكتيكات عسكرية جديدة في النوعية والكمية؛ ردا على تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في العمق اللبناني.

وأمطرت المقاومة اللبنانية الاراضي المحتلة بأربعين صاروخاً.. ودوت صافرات الإنذار في العديد من المدن المحتلة، حيث سمعت الصافرات في حيفا ويافا وصفد إعلاناً بهطول صواريخ المقاومة.

‏وأعلنت المقاومة في لبنان استهداف مبنى لجنود الاحتلال عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة في ‏مستوطنة المطلة.

وفي بيان لها، قالت المقاومة إن الاستهداف يأتي ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا على بلدة عيترون، ودعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

كذلك قصفت المقاومة اللبنانية مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع ‏لفرقة الجولان 210 في ثكنة يردن بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

واستهدفت المقاومة تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ‏مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة وحققت إصابة مباشرة وأوقعت أفراده بين قتيل وجريح.‏

كما أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان تصدي وحدة الدفاع الجوي لطائرة إسرائيلية معادية انتهكت الاجواء ‏اللبنانية، وذلك بصاروخ أرض- جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الأجواء اللبنانية على الفور.

وعرضت المقاومة الإسلامية، مشاهد من عملية استهداف مبنى يستخدمه جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا، شمال فلسطين المحتلة، محققة إصابات مباشرة.

في المقابل نشر جيش الإحتلال الإسرائيلي لقطات زعم أنها لغارات على بلدتَي عيترون وعيتا الشعب جنوب لبنان خلال الساعات الماضية.

وبحسب زعم بيان جيش الإحتلال، فإنّ هذه المشاهد تظهر 'القصف على بنى تحتية تابعة لحزب الله في بلدتَي عيترون وعيتا الشعب في جنوب لبنان'.

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