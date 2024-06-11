'نقاش خلف أبواب مغلقة' لتحدی تصرفات 'نتنياهو'

العالم - الإحتلال

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مسؤولين إسرائيليين في الأجهزة الأمنية قالوا خلال حوارات مغلقة، إن "نتنياهو يتصرف بعكس متطلبات المصلحة الوطنية كليا".

وأضافوا خلال لقائهم المغلق أن تصرفات نتنياهو "تتراوح حسب المصالح، بزاوية ابتعاد ما بين 90 درجة و180 درجة عن المصلحة الوطنية"، حسب المصدر ذاته.

هذا وقال غانتس بعد إعلان استقالته يوم الأحد في مؤتمر صحفي "إنه أقام حكومة طوارئ من أجل الحرب، وليس لأجل الشراكة السياسية مع بنيامين نتنياهو، مضيفا أن "الواقع ليس بسيطا، ولا أضمن لكم نجاحا سهلا، ودولة إسرائيل تحتاج إلى انتصار حقيقي، والخروج من الحكومة قرار معقد ومؤلم".

وشدد على أن "الانتصار الحقيقي والواقعي، أن نكون مع الولايات المتحدة والعالم في الوصول إلى صفقة"، مشيرا إلى أن نتنياهو "يمنع الانتصار الحقيقي".

وقال غانتس خلال حديثه "نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، وقرار الخروج من الحكومة، معقد ومؤلم"، مشددا على أن "نتنياهو يعرقل قرارات استراتيجية مهمة، لاعتبارات سياسية، وأدعوه للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة تحقيق، وحكومة وحدة وطنية صهيونية حقيقية".



وأكد أن "الاعتبارات السياسية، لحكومة نتنياهو، تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة، وننسحب من هذه الحكومة؛ لأن نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي".



وشدد على أن "نتنياهو يحول دول تحقيق نصر حقيقي، ولذا قررنا مغادرة حكومة الطوارئ".