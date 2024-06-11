بلينكن: ترحيب حماس بقرار مجلس الأمن بادرة تبعث على الأمل + فيديو

العالم – خاص بالعالم

مقترح وقف إطلاق النار في غزة عنوان الجولة الثامنة التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة والتي بدأها بالقاهرة لتكون محطته الثانية بعد الأراضي المحتلة.

ومن تل أبيب قال بلينكن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد التزامه بمقترح وقف إطلاق النار في غزة معتبرا ترحيب حركة حماس بقرار مجلس الأمن بادرة تبعث على الأمل.

وصرح بلينكن قائلا: بيان حماس بادرة تبعث على الأمل، لكن ما يصدر من حديث عن قيادة الحركة الفلسطينية في قطاع غزة هو الأهم، وهنا أدعو الحركة إلى المضي قدما في المقترح المطروح.

بدوره صرح القيادي في حركة حماس سامي أبوزهري أن حماس قبلت قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، ومستعدة للتفاوض حول التفاصيل، وقال إن الإدارة الأميركية أمام اختبار حقيقي للوفاء بتعهداتها عبر إلزام تل أبيب بالوقف الفوري للحرب.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا قدمته واشنطن يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويشدد على أهمية جهود الوساطة القطرية والمصرية والأميركية، لكن القرار الأميركي وبحسب تأكيد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، غامض، وموافقة تل أبيب على وقف النار غير واضحة، مشيرا إلى أن نص الوثيقة المصادق عليها التي تعتمد على أتفاقات يديرها وسطاء، غير واضح عما يتفاوضون عليه وعلى ماذا وافق الكيان.

وصرح نيبينزيا قائلا: "لا يوجد وضوح بخصوص الموافقة الرسمية من إسرائيل كما هو مكتوب في القرار، وهناك تصريحات عديدة من إسرائيل حول تمديد الحرب حتى القضاء على حماس بشكل كامل."

لكن نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات تبادل الأسرى وبحسب تأكيد مسؤولين أميركيين لصحيفة واشنطن بوست هي رغبة حركة حماس في وقف دائم لإطلاق النار، كما أن هناك نقطة خلاف أخرى في المفاوضات هي تعهد كيان الاحتلال في المقابل بتحقيق نصر كامل، وهو أمر غير قابل للتحقق بحسب المسؤولين الأميركيين.

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