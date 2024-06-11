فيديو خاص: نتانياهو كان يتحرك اليوم في الكنيست كالطاووس!!

العالم - خاص بالعالم

وقال الكاتب الاسرائيلي ان من البؤس على الاسرائيليين ان تقود هذه الحكومة الامور في هذه المرحلة، واتهم الحريديم بأنهم شركاء في الحكم فقط ولكنهم عند الموت لا يكونون شركاء، في اشارة الى ان الحريديم يرفضون التجنيد وأن ابناء غير الحريديم هم الذين يقتلون.

وتابع نقلا عن الكاتب: عندما سقط اربعة جنود اسرائيليين في معارك غزة مؤخرا كان أعضاء الكنيست يصوتون، ورغم ذلك صوتوا لصالح الحريديم ولم ينظروا الى الجنود الذين قتلوا.

واوضح مراسلنا: صحيفة يديعوت احرونوت ايضا هاجمت الحريديم، واشارت الى قول رئيس اركان الجيش الاسرائيلي هاليتسي هاليفي قبل ايام من أن الجيش الاسرائيلي يفقتقد الى القوة البشرية ورغم ذلك فان الحريديم لا يتحدثون عن امكانية التجنيد.

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