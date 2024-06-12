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حماس والجهاد تسلمان ردا مشتركا حول مقترح وقف العدوان على غزة

حماس والجهاد تسلمان ردا مشتركا حول مقترح وقف العدوان على غزة
الأربعاء ١٢ يونيو ٢٠٢٤ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

سلم وفد مشترك من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ردَّ فصائل المقاومة مساء الثلاثاء الى القطريين أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والى الجانب المصري.

العالم - فلسطین

وقال بيان مشترك لحماس والجهاد ” يضع الرد الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام”.

وأبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية المصرية تسلمها مع الجانب القطري رد حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأشارت الخارجية المصرية الى أن “القاهرة والدوحة تؤكدان استمرار جهود الوساطة مع واشنطن إلى حين التوصل إلى اتفاق، وأنَّ الوسطاء سيدرسون الرد الفلسطيني، وسيتم التنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات المقبلة”.

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