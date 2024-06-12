ايران تتعادل مع اوزبكستان وتحافظ على صدارة مجموعتها

العالم - ايران

اقيمت المباراة على ملعب آزادي بحضور نحو 20 ألف متفرج وادارها طاقم تحكيم من كوريا الجنوبية بقيادة كيم جونغ هيوك.

ورغم الهجمات العديدة التي شنها المنتخب الوطني الايراني على مرمى اوزبكستان الا انها لم تترجم الى اهداف خاصة في الشوط الثاني.

وكانت اخطر الحالات تلك التي تعرض فيها نجم المنتخب الايراني مهدي طارمي الى عرقلة من حارس مرمى اوزبكستان في الدقيقة 13 الا ان الحكم لم يحتسبها ركلة جزاء.

كما سدد طارمي كرة ارتطمت بالقائم في الدقيقة 68 من المباراة بعد ان تلقاها من زميله مهدي ترابي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء.

بالمقابل التزمت اوزبكستان الجانب الدفاعي اغلب اوقات المباراة خاصة في الشوط الثاني مع اعتماد الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت خطورة على مرمى ايران في بعض الحالات.

وكانت اخطر هجمات اوزبكستان تلك التي تخطى فيها استون اورونوف، اثنين من الدفاع الايراني وسدد الكرة من حالة شبه انفراد الا انها مرت من جوار القائم الى الخارج.

وضم المنتخب الاوزبكي اثنين من اللاعبين المحترفين في الدوري الايراني ، احدهما استون اورونوف (برسبوليس) والاخر جلال الدين ماشاريبوف (استقلال طهران).

وكانت مباراة الاياب التي اقيمت في اوزبكستان قد انتهت ايضا بالتعادل 2-2.

وبذلك تكون ايران قد حافظت على صدارتها للمجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة بفارق الاهداف عن اوزبكستان التي احتلت المركز الثاني.

يذكر ان 18 منتخبا تأهلت إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وذلك مع ختام منافسات الجولة السادسة الأخيرة في المرحلة الثانية يوم الثلاثاء.

كما حجزت هذه المنتخبات الـ18 مقاعدها في كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية، وهي كالتالي؛ المجموعة: 1 قطر والكويت، المجموعة 2: اليابان وكوريا الشمالية، المجموعة 3: كوريا الجنوبية والصين، المجموعة 4: عمان وقرقيزستان، المجموعة 5: ايران واوزبكستان، المجموعة 6: العراق واندونيسيا، المجموعة 7: الاردن والسعودية، المجموعة 8: الامارات والبحرين، المجموعة 9: استراليا وفلسطين.

وسيتم إجراء قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم في مقر الاتحاد الآسيوي العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 27 حزيران/يونيو، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات مع ثمانية مقاعد مؤكدة إلى نهائيات 2026، إلى جانب إمكانية الحصول على مقعد تاسع عبر الملحق العالمي.

في المقابل تنتقل المنتخبات الـ18 التي لم تتأهل، لخوض الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، مع وجود ستة مقاعد متاحة.

وستنضم إليها في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس آسيا كل من بوتان وجزر المالديف ولاوس والفرق الفائزة من الملحق في المباريات التي تجمع سريلانكا مع كمبوديا، وتيمور الشرقية مع منغوليا، وبروناي دار السلام مع ماكاو.