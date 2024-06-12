شاهد/هكذا رد بايدن على محتج قاطعه بسبب موقفه من حرب غزة

العالم- الامريكيتان

وحضر بايدن للمشاركة في مؤتمر “جامعة غون سينس” السنوي حول منع العنف المسلح، عندما قاطعه أحد الحاضرين قائلا: "أنت شريك في جريمة الإبادة الجماعية في غزة".

ولدقائق توقف بايدن عن الحديث، ثم حاول تهدئة الحاضرين في القاعة، قائلا: "لقد قتل أطفال أبرياء، ولديه حق في قول ذلك".



وبعد أن أخرج عناصر الأمن المحتج من القاعة، ردد أنصار بايدن شعارات مؤيدة له في الانتخابات المقبلة.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمواقف متشابهة بسبب موقفه من الحرب على غزة.



وفي آذار/ مارس قاطع ناشط مناصر لفلسطين الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، متهما إياه بدعم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووثق مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظات مقاطعة ناشط حديث بايدن قائلا: "أنت ديكتاتور يا جو، أنت مرتكب إبادة جماعية، عشرات الآلاف من الفلسطينيين ماتوا، والأطفال يموتون".



يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير تشير إلى تراجع شعبية بايدن المقبل على انتخابات رئاسية جديدة، يسعى خلالها إلى تجديد إقامته في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى، وسط استياء متصاعد في صفوف الأمريكيين المسلمين والعرب من الدعم الأمريكي الكامل لدولة الاحتلال.



ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 250، مع ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 37 ألفا، إضافة إلى عشرات آلاف الإصابات.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة مواصي رفح، بعد ساعات من إعلان الجيش عن تلقيه ضربة موجعة بمقتل ضابط وثلاثة جنود في كمين مخيم الشابورة وسط رفح.



وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37164 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 84832 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيا، وإصابة 120 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.