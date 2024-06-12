وضع انساني كارثي يسود دارفور السودانية في ظل الصراع الداخلي

العالم _ خاص بالعالم

تتواصل الاشتباكات العنيفة في عدة جبهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بينما تشهد مدينة الفاشر ذروة المعارك عقب اقتحمها من قبل قوات الدعم السريع واندلاع مواجهات عنيفة بينها وبين قوات الجيش والحركات المسلّحة المتحالفة معه، تخللها قصف مدفعي عنيف على احياء جنوب المدينة .

وافاد شهود عيان بسماع دويّ انفجارات قويّة وأصوات إطلاق الرصاص شمال وشرق المدينة و تصاعد كثيف لأعمدة الدخان وسط حصار مطبق فرضته المواجهات التي اندلعت منذ الاسبوع الاول من مايو ايار على اكثر من 800 الف شخص من السكان .

ارقام مروعة رصدتها منظة اطباء بلا حدود الاغاثية عن اعداد القتلى التي بلغت اكثر من 192 شخصا و اصابة قرابة 1230 اخرين بجروح منذ العاشر من أيار مايو ما دفع المنظمات الاممية الى دعوة اطراف الصراع لوقف القتال فيما ذهبت محكمة الجنايات الدولية الى ابعد من ذلك مع دعوة المدعي العام للمحكمة كريم خان، الشهود هناك لإرسال أدلة إلى مكتبه تساعده في التحقيق بشأن الجرائم الدولية.

وقال خان ان الأدلة التي تم جمعها حتى الآن تُظهر أن الادعاءات بشأن هجمات ضد المدنيين تعد ذات مصداقية ومتكررة ومتوسعة ومستمرة مضيفا انه للاسف الشديد التاريخ يعيد نفسه مرة اخرى في دارفور.

و حض خان من يتواجد في الفاشر أو المناطق المحيطة على إرسال أي معلومات ذات صلة على منصة منصة محكمة الجنايات الدولية المخصصة والآمنة.

وأسفرت الحرب في السودان حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف كما دفعت الحرب إلى ازدياد عدد النازحين في الداخل ليقترب من 10 ملايين شخص.