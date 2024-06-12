مشاهد مثيرة..صاروخ لحزب الله يلحق بجندي إلى داخل غرفته!

العالم- فلسطين

وتظهر اللقطات، إطلاق صاروح من طراز ألماس، الموجه، والذي يمكن للرامي التحكم بمساره، باتجاه الموقع العسكري، واستهداف الغرف الخاصة لإقامة جنود الاحتلال.



وفي المشاهد، ظهر أحد الجنود وهو يدخل إلى الغرفة المحصنة، قبل أن يباغته الصاروخ ويدخل من بوابتها.



وفي سياق متصل، دوت صفارات الإنذار في مدينة حيفا المحتلة شمال فلسطين، لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأظهرت مشاهد هرع أعداد كبيرة من المستوطنين الذين هربوا نحو الملاجئ، وسط أنباء عن وصول مسيرات من حزب الله إلى حيفا.



بدوره، أعلن جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار انطلقت نتيجة تشخيص خاطئ لهدف جوي، مضيفا أن "صفارات الإنذار انطلقت بعد إطلاق الصاروخ الاعتراضي".



وفي ذات السياق، أعلن حزب الله الثلاثاء، أن دفاعاته الجوية تصدت لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت أجواء لبنان وأجبرتها على العودة، في خطوة هي الثانية خلال ثلاثة أيام.



وقال الحزب في بيان، إن وحدة الدفاع الجوي "تصدت ليل الاثنين-الثلاثاء، لطائرة صهيونية (إسرائيلية) معادية انتهكت الأجواء ‏اللبنانية".

وأضاف أن وحدة الدفاع "أطلقت باتجاهها صاروخ أرض-جو، ما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الأجواء اللبنانية على الفور".‏



ويعد إعلان "حزب الله" وفق خبراء، "تطورا غير مسبوق في قدراته على مواجهة الطيران الحربي الإسرائيلي وتحييده عن أجواء لبنان، وتحولا كبيرا في مسار المعارك، وتطورا للقدرات العسكرية لحزب الله".



وأعلن "حزب الله"، عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابة آخرين، جراء استهدافه مستوطنة نطوعا (شمالا).



وقال الحزب في بيان إن قواته "استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".‏