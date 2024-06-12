تسريب لقطات غير اخلاقية لوزيرة في حكومة نتنياهو

العالم- فلسطين المحتلة

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعية صور فضيحة جنسية قالوا أنها صور لـماي غولان وزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بالمرأة في الكيان.

وأفاد متداولو الصورة أن ضابطا في الشاباك قام بتسريب صور غير اخلاقية للوزيرة ماي غولان وعضو حزب الليكود تالي جوتليف.

ماي غولان هي سياسية وناشطة في كيان الاحتلال، ولدت في 3 مايو 1986 في تل أبيب وتبلغ من العمر 38 عاما، وهي ابنة أم يهودية أرثوذكسية عازبة، نشأت بالقرب من محطة الحافلات المركزية القديمة في جنوب تل أبيب.

لا تزال تعيش اليوم في جنوب تل أبيب مع والدتها، سابقا كانت تسكن في شارع جبل صهيون واليوم في كفار شاليم. وتم تعيين ماي غولان قنصلا عاما في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشددت الوزيرة في الحكومة الصهيونية المتطرفة ماي غولان، على أنها لا تهتم بغزة، وذلك في ظل المجازر المروعة والدمار الهائل الذي خلفته آلة الحرب الصهيونية على القطاع المحاصر.

وقالت غولان في مقابلة تلفزيونية: "لا أهتم بغزة يمكنهم الذهاب والسباحة في البحر (أهالي القطاع)، كل ما أهتم به هو أن أرى جثث الإرهابيين حول غزة" حسب تعبيرها.

وأضافت: "كل ما أهتم به هو جنودنا".

يشار إلى أن غولان عضو في الكنيست عن حزب "الليكود"، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم في حكومة نتنياهو، كما أنها تعرف بعنصريتها على خلفية تصريحات مسيئة بحق المستوطنين الملوني البشرة.