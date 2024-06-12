استشهاد 12 فلسطينيا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

العالم _ خاص بالعالم

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الإحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزلا لعائلة عابد، قبل أن يدفع بتعزيزات عسكرية إلى القرية، نتيجة المواجهات مع المقاومين الفلسطينيين.

فبعد فشل التعزيزات البرية في المواجهة لجأ الاحتلال الى استخدام مروحيات الأباتشي التي أخذت تطلق الرصاص بغزارة على الفلسطينيين حماية للقوات الاسرائيلية المقتحمة.

وفي الاثناء طالبت القوات الاسرائيلية عبر مكبرات الصوت شبانا في المنزل بالتسليم انفسهم الا انهم رفضوا واستمروا بالمقاومة والمواجهة.

من جانب آخر أظهر مقطع فيديو في كفر دان إعدام الجيش الإسرائيلي لشاب وهو مصاب وملقى على الأرض يستنجد لإسعافه.

وجرائم الاحتلال اليوم تأتي قبل مرور 24 ساعة على اغتيال قوات الاحتلال 6 مقاومين فلسطينيين واصابة آخرين في كفر نعما غربي رام الله.

ومنذ بدء العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، استشهد 540 مواطنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، بينهم 133 طفلا، وأصيب أكثر من 5200.