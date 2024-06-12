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مراسلة العالم:

الاحتلال يحاول القضاء على المقاومة شمالي الضفة

الأربعاء ١٢ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفردان غربي جنين في الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المقاومين.

العالم _ مراسلون

واستشهد أحد عناصر مجموعات كفردان التابعة لسرايا القدس بعد محاصرته داخل منزله، وقصفه بقذيفتي إنيرغا، كما أسفرت المواجهات عن استشهاد شبان آخرين.

وأفادت مراسلة قناة العالم من منزل الشهيد المقاوم في كفردان ان المقاومون الذين كانو يتواجدون في المنزل اشتبكوا مع قوات الاحتلال، ثم قصف الاحتلال المنزل بصواريخ انيرجا ليتم استشهاد احد المقاومين.

وأكدت مراسلة العالم ان الاحتلال يواصل اقتحام قرية كفردان في مسعى للقضاء على المقاومة شمالي الضفة التي لم يستطع بحسب الاعلام العبري القضاء عليها.

المزيد في الفيديو المرفق..

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