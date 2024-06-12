الأربعاء ١٢ يونيو ٢٠٢٤
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قرار مجلس الأمن حول وقف النار في غزة وموقف المقاومة

الأربعاء ١٢ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

ما أهمية القرار الذي تبناه مجلس الامن حول وقف اطلاق النار في غزة وتشديده على جهود الوساطة القطرية والمصرية والاميركية؟

العالم _ مع الحدث

- ماذا يعني نقل بلينكن عن نتنياهو التزامه بالقرار والأهم هو انتظار الحديث القادم من قيادة حماس داخل غزة كما قال؟

- كيف يفهم كلام مسؤول اسرائيلي لم يكشف عن اسمه من ان المقترح يسمح لهم بتحقيق اهدافهم وهذا ما يفعلوه ولن نوقف الحرب قبل ذلك؟

- هل حسمت حماس والجهاد الاسلامي خيارهما بالتعاون الايجابي مع الوسطاء وإعطائهم فرصة من أجل تنفيذ القرار؟

- ما أهمية كلام بلينكن عن اليوم التالي للحرب والتحذير من احتمال اتساع الصراع كلما طال أمد الحرب؟

وتستضيف هذه الحلقة الباحث السياسي الفلسطيني معين مناع، ومن رام الله الباحث في العلاقات الدولية اشرف عكة.

روابط ذات صلة

بلينكن: ترحيب حماس بقرار مجلس الأمن بادرة تبعث على الأمل + فيديو

تفاصيل رد المقاومة الفلسطينية على مقترح وقف اطلاق النار

حماس والجهاد تسلمان ردا مشتركا حول مقترح وقف العدوان على غزة