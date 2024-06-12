قرار مجلس الأمن حول وقف النار في غزة وموقف المقاومة

العالم _ مع الحدث

- ماذا يعني نقل بلينكن عن نتنياهو التزامه بالقرار والأهم هو انتظار الحديث القادم من قيادة حماس داخل غزة كما قال؟

- كيف يفهم كلام مسؤول اسرائيلي لم يكشف عن اسمه من ان المقترح يسمح لهم بتحقيق اهدافهم وهذا ما يفعلوه ولن نوقف الحرب قبل ذلك؟

- هل حسمت حماس والجهاد الاسلامي خيارهما بالتعاون الايجابي مع الوسطاء وإعطائهم فرصة من أجل تنفيذ القرار؟

- ما أهمية كلام بلينكن عن اليوم التالي للحرب والتحذير من احتمال اتساع الصراع كلما طال أمد الحرب؟

وتستضيف هذه الحلقة الباحث السياسي الفلسطيني معين مناع، ومن رام الله الباحث في العلاقات الدولية اشرف عكة.