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مجلس الأمن والعدوان على غزة..

الأربعاء ١٢ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

بعد أشهر من العدوان الإسرائيلي تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

العالم - باختصار

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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