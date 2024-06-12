حماس: ردنا على المقترح يفتح الطريق للتوصل لاتفاق ويتسم بالمسؤولية

العالم _ خاص بالعالم

الحركتان قالتا أن الرد سلم الى المسؤولين في قطر ومصر وأوضحتا أنه يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة. كما أبدت الحركتان جاهزيتهما للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أقرب وقت. وفي هذا السياق وصف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس ان الرد يفتح الطريق واسعا للتوصل لاتفاق ويتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية.



ومن جانبها أعلنت كل من مصر وقطر أن الوسطاء تسلموا رد حركتي حماس والجهاد، على المقترح الأميركي وأكدتا أنهما ستقومان بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.

أما في الولايات المتحدة فقد قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن تلقت رد حماس على المقترح من الوسطاء القطريين والمصريين وتعكف على دراسته.

لكن الكيان الإسرائيلي اتهم حركة حماس بعدم قبول القرار الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة التبادل.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولٍ اسرائيلي قوله إنّ حماس رفضت اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن، ووافق عليه مجلس الأمن الدولي، مشيراً الى أنّ تل أبيب تلقت رد حماس من الوسطاء.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنّ حماس رفضت اقتراح إطلاق سراح الأسرى الذي قدّمه بايدن، وغيّرت كل المعايير الرئيسية.