العدول عن تجنيد الحريديم.. نذر انهيار في الكيان؟، والتصعيد في شمال فلسطين المحتلة

العالم - بانوراما

الملف الأول: صوت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون التجنيد لإعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية.



وصوت ثلاثة وستون نائبا في الكنيست لصالح القانون الذي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى تمريره، بينما عارضه سبعة وخمسون نائبا. وصوت وزير الحرب يوآف غالانت ضد قانون التجنيد بصيغته الحالية. وفي هذا السياق قال وزير الطاقة إيلي كوهين إن موقف غالانت من مسألة تجنيد الحريديم قد يقود إلى انتخابات مبكرة. بينما دعا رئيس مكتب نتنياهو إلى إقالة غالانت، واصفا إياه بالوقح. هذا واكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أن الحكومة مررت في خضم القتال في غزة قانونا يدعم رافضي الخدمة العسكرية لأسباب سياسية.

الملف الثاني: أمطرت المقاومة اللبنانية الاراضي المحتلة بأربعين صاروخا.. ودوت صافرات الإنذار في حيفا ويافا وصفد إعلانا بهطول صواريخ المقاومة. في المقابل زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه استهدف البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.

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