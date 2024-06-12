فيديو خاص: ماذا ينتظر الإيرانيون من الرئيس الجديد؟

العالم - خاص بالعالم

وبعد عن أعلن مجلس صيانة الدستور عن اهلية المرشحين الستة بدات الحملات الاعلامية للمرشحين التي تستمر الى الـ 26 من الشهر الجاري

حملات حملت الكثير من الوعود والتركيز على اكثر من مجال وقطاع وفي المقدمة الواقع الاقتصادي.



وقال أحد المواطنيين الإيرانيين لمراسلة العالم: "يجب علي رئيس الجمهورية القادم ان يستخدم اشخاص ذو خبره في المجال الاقتصاد الشعب يحتاج الى من يرعى مصالحهم، ويسعى الى حل مشاكلهم ولهذا يجب رفع شعار العمل ولا شيء غيره".



وقال مواطن آخر: "من مهام رئيس الجمهورية القادم ان يکافح الفساد و يعزز العلاقات مع دول العالم حتي ينمو اقتصاد بلدنا".



المواطنون يطالبون باختيار «القوي الأمين»، من بين المرشحين في الانتخابات حتى يستطيع أن يدافع عن مصالح المواطنين و يدعم عجلة التنمية و يعمل على مكافحة الفساد ويعزز الاقتصاد.



وقال مواطنة إحدى المواطنات مراسلة العالم: "اذا وضعت حلول لمشکلاتنا الاقتصاديه بتاکيد سوف يشعر الشعب براحه يجب اختيار المرشح الجيد والقادر على تقديم الخدمات اللازمة الى الجميع".



وقال أحد المواطنيين الإيرانيين: "المرشح الذي يحترم عهده وميثاقه امام الناخبين ويعمل على تنفيذ وعوده لهم هو من يستحق الصوت، أما غير ذلك فلا يستحق ان يصوت له احد".



إنّ الدور الاقتصادي الأول الذي يُمكن لرئيس الجمهورية تأديته في ظل الدستور هو دوره المؤثر والمفاوض والمُسهّل للسياسات الاقتصادية.

الناخبون فيما يؤكدون على القضايا الاقتصادية يطالبون الرئيس القادم باعتماد خطة طويلة المدى لمواجهة التحديات على كاغة المستويات داخلية كانت ام خارجية.

بعد إعلان أسماء المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية في ايران، بدأت فترة الحملات الدعائية، وتستمر حتى صباح الخميس السابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن تجري الانتخابات في اليوم الذي يليه لاختيار تاسع رئيس للجمهورية الإسلامية.