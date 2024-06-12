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باقري: الوكالة الدولية أصبحت مكاناً للغرب لتصفية حساباته مع إيران

باقري: الوكالة الدولية أصبحت مكاناً للغرب لتصفية حساباته مع إيران
الأربعاء ١٢ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني بالانبابة علي باقري ان الغرب حول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مكان لتصفية حساباته السياسية مع إيران، ولكنه لن ينجح ابدا في هذا المجال . 

العالم - ايران

يتبع ..

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