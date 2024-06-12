شاهد.. جو بايدن 'المتجمد'.. يثير الدهشة مجددا بحفل راقص

العالم - الاميركيتان

وبينما كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها، الرجل الثاني، دوج إيمهوف وآخرون يرقصون في الحفل الذي أقيم قبل العطلة الوطنية الأسبوع المقبل، ظل الرئيس ساكنا في اللقطات لأكثر من 20 ثانية قبل أن يلاحظ فيلونيز فلويد، شقيق الراحل جورج فلويد، الذي كان بجانبه، ليضع فلويد ذراعه حول الرئيس، فما كان منه إلا أن ابتسم ووضع يده على ذقنه، إلا أنه بقي دون حراك، وفقا لصحيفة تليغراف البريطانية.

ث.

تم التقاط الفيديو خلال احتفال أقيم في حديقة البيت الأبيض، وظهر فيه الرئيس البالغ من العمر 81 عاما، متجمدا بينما يرقص من حوله على أنغام عرض موسيقي.

هذا الفيديو لم يكن الوحيد الذي يثير القلق حول صحة الرجل الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة للولايات المتحدة.

فأثناء إلقاء تصريحاته في حفل جونيث (يتم الاحتفال به سنويا في 19 يونيو/حزيران لإحياء ذكرى انتهاء العبودية في الولايات المتحدة)، تلعثم بايدن في كلماته لدرجة أنه كان من المستحيل تمييز ما كان يحاول قوله.

واستغل الجمهوريون الحادث لإلقاء مزيد من الشكوك حول القدرة العقلية للرئيس والتدهور المعرفي لبايدن.

يأتي ذلك بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا صادمًا الأسبوع الماضي يشير إلى أن التدهور المعرفي لبايدن أصبح واضحًا لعشرات المسؤولين رفيعي المستوى في الأشهر الأخيرة.

ويمثل عمر بايدن قضية انتخابية لأنه يسعى لولاية ثانية من شأنها أن تجعله يخدم في البيت الأبيض حتى يبلغ من العمر 86 عاما. وقال بايدن إن ذاكرته "جيدة".

وحذر الرئيس الديمقراطي من أن بعض "الأشباح القدامى" الذين يرتدون ملابس جديدة - في إشارة مستترة إلى بعض منافسيه الجمهوريين - يسعون إلى سلب حرياتهم من خلال وضع العراقيل أمام تصويت الأمريكيين السود.

وقع بايدن قانونًا في عام 2021 يجعل يوم 19 يونيو/حزيران، أو Juneteenth، عطلة فيدرالية. ويحيي هذا اليوم ذكرى عام 1865 عندما علم آخر المستعبدين في الولايات المتحدة أنهم صاروا أحرارًا، بعد أكثر من عامين من توقيع الرئيس آنذاك أبراهام لنكولن على إعلان تحرير العبيد الذي حرر العبيد في الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية.