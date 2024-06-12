ما وراء مطالبة الإحتلال لوكالة الاونروا بإخلاء مقرها في القدس

العالم – خاص بالعالم

وقالت امل الخطيب نائب مدير العمليات بوكاله الاونروا:"الاونروا تواجه تحديات خصوصا بعد أحداث 7 اكتوبر ونحن نواجه حاليا مؤخرا مشروع القانون المقدم من الكنيست في9 فبراير الذي يتضمن منع تقديم الاونروا لخدماتها، وياخذ منا الحصانات والامتيازات كمنظمة أممية، ومؤخرا المشروع المقدم من عضوين في الكنيست في 20 في 25 مايو، تحديدا والذي يتحدث عن استهداف واعلان الاونروا كمنظمة ارهابية ونحن كمنظمة اممية منحت لنا الوصايا من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ولنا تعاقدنا مع الدول المستضيفة ودائما يوجد لدينا الدعم من قبل الدول الاعضاء وهذا يعتبر ثقل كبير".



طلب الإخلاء يأتي في أعقاب الموافقة على طلب وزير الإسكان بإخلاء مقر الوكالة من أي أرض محتلة موجودة عليها وفي خطاب وجهته سلطات الاحتلال الى الوكالة قالت فيه أنها مدينة لها بمبلغ ثمانية ملاييين دولار وبأنها تتواجد على أرض تابعة "لإسرائيل" وفق تعبيرهم ومن دون موافقة رسمية على مدى السنوات السبع الماضية".



وقال زياد الحموري مدير مركز القدس في الحقوق الاجتماعية:" الهجمة اليوم على منطقة الشيخ جراح واغلاق الاونروا هذا سوف يتسبب الضرر بشكل كبير ويتم الاستيلاء على الارض تحت إدعاء انها ارض دولة وبالتالي سوف تكون مستوطنة جديدة بدلا من الاونروا هذا ما يضر بقضية اللاجئين".



واعلنت حكومة الإحتلال الاسرائيلي تعمل على أتخاذ خطوات تصعيدية ضد جمعيات اممية تتمثل بمنع مسؤوليها من دخول الاراضي الفلسطينية وتقيد أنشاطتهم ومنع منح التصاريح اللازمة لهم نحو أعلافها تحديدا بعد الخطوات المتخذة من قبل الأمم المتحدة أخروها وضع "أسرائيل" على القائمة السوداء.

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