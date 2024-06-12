العالم – خاص بالعالم

وحدات اسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة، وسط دفع بتعزيزات عسكرية وغطاء من الطائرات الحربية، حصار منزل تخلله قصف بقذائف وصواريخ محمولة.

ثلاثة مقاومين ارتقوا خلال هذا الاشتباك، بينما قتل الاحتلال ثلاثة مدنيين من البلدات المجاورة.

وقال احمد مرعي رئيس بلدية كفر دان الاحتلال الاسرائيلي وآلياته العسكرية الغاشمة تتعرض بلدتنا منذ فترة الى هذه الاجتياحات المستمرة والممنهجة والى هذا العدوان الذي لم يسلم منه شيء لا تحتية ولا شبكة مياه ولا شبكه كهرباء ولا شبكة اتصالات ولا اي شيء، وفي الامس القريب بتاريخ 5/6 اقتحمت سلطات الاحتلال البلدة وقامت بالعبث في محتوياتها وبنيتها التحتية".



كتيبة جنين قالت إن مجموعات كفردان التابعة لسرايا القدس،خاضت اشتباكات مع جيش الاحتلال المتوغل للبلدة، مؤكدةً بأن المسيرة مستمرة رغم الدم الذي لا يزال يُراق.

وقال مصطفى مرعي عم الشهيد مصطفى مرعي:" هذه المسيرة انطلقت إيمانا من بابنائنا شهداء لانهم يرون ما يفعلون ما يفعل الاحتلال في غزة ويشاهدون التلفاز ويشاهدون على ارض الواقع ما يجري في مخيم جنين وفي كفر دان وفي الضفه الغربيه فهم يتاثرون ولهم طموح كباقي افراد المجتمع، والاحتلال هو السباق دائما في الإجرام".

بالرغم من محاولات الاحتلال على اجتثاث المقاومة من الضفة الغربية تحسباً من يوم يذكره بالسابع من اكتوبر من جديد، إلّا أن المقاومين أثبتوا بأنهم متجذرين في عمق الأرض الفلسطينية.

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