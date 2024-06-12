حزب الله يتوعد 'إسرائيل': جهزي نفسك للبكاء والعويل!

العالم- لبنان

وفي كلمة له خلال مراسم تشييع الشهيد المجاهد الحاج طالب سامي عبد الله "أبي طالب" في بيروت، رأى السيد صفي الدين أن العدو ما زال على حماقته وغيه، ولم يتعلم من كل التجارب التي مضت، حين يعتقد بأن شهادة القادة سيضعف المقاومة، مشددًا على أنه إذا كانت نية الاحتلال من الاغتيالات النيل من عزيمتنا لثنينا عن نصرة المظلومين فالرد أننا سنزيد عملياتنا شدة وبأسًا.

وقال السيد صفي الدين: "إذا كان العدو يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل".

وأضاف السيد صفي الدين: "الشهادة هي الطريق الأسرع لبلوغ غاية المنى والكمال حيث يلتحقون بمن مضى من الشهداء والأولياء".

وذكر صفي الدين، أنه "إذا كان الجيش الاسرائيلي يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل".