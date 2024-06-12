شاهد.. مصرع العشرات إثر حريق اندلع بسكن عمّالي في الكويت

العالم – خاص بالعالم

حريق هائل التهم مبنى مكونا من ستة طوابق يقطنه عمال بمنطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، جنوب الكويت في الساعات الاولى من الصباح اودى بحياة العشرات مع اصابات كثيرة.. وقالت السلطات إن اغلب الوفيات سجلت بسبب الاختناق.

وهرعت فرق الاطفاء الى موقع الحادث واخمدت النيران فيما تواصلت عمليات انتشال الجثث مستمرة لفترة طويلة.



وقال شهود عيان إن السنة اللهب كانت تتصاعد من المبنى وإن كثافة الدخان دفعت أحد السكان من العمال إلى القفز من الطابق الخامس ولقي حتفه على الفور.

وزير الداخلية فهد اليوسف سعود الصباح الذي تفقد المكان اعلن، التحفظ على مالك العقار فضلا عن مالك شركة العمال، مؤكدا أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستتحرك لمعالجة قضية تكدس العمالة الوافدة في المباني، مشددا على أن الجشع والمخالفات التي يرتكبها اصحاب العقارات ساهمت في اندلاع الحريق.

ولم يفصح المسؤولون الكويتيون عن جنسيات العمال حتى الان لكن السفير الهندي لدى الكويت قال إن غالبية سكان المبنى يحملون الجنسية الهندية.

بلدية محافظة الاحمدي تقف في دائرة الاتهام على خلفية الحادث باعتبارها الجهة المسؤولة عن صيانة الابنية والعقارات.



فقد أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة البلدية نورة المشعان وقف جميع قياديي فرع بلدية الأحمدي عن العمل بسبب الحريق وإحالتهم للتحقيق.

كما اعلن مدير عام البلدية سعود الدبوس بإيقاف نائب المدير العام لشؤون محافظة حولي والأحمدي ومدير فرع بلدية الأحمدي ومدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية ورئيس قسم إزالة المخالفات بالأحمدي عن العمل.



بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة اسباب وقوع الحادث تشير المعلومات الاولية إلى وجود بعض عبوات الغاز في الطابق الأرضي من البناية كما افادت التحقيقات الاولية بأن أغلب العمال قضوا اختناقا خلال الليل، بحسب ما أظهر تكدس الجثث في ممرات المبنى.

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