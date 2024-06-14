القسام تعلن مقتل أسيرين إسرائيليين في قصف على رفح

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن القصف الاسرائيلي لم يتوقف في المناطق الجنوبية لقطاع غزة ورفح وخان يونس، حيث كان هنالك قصف مدفعي مكثف وقصف بطائرات الاحتلال الاسرائيلي في منطقه دوار العودة ومخيم الشابورة.

وأشار مراسلنا إلى المكان الذي تدور به إشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الاسرائيلي، بالاضافة الى تقدم لآليات الاحتلال الاسرائيلي في مناطق مختلفة من مركز مدينه رفح وبسياسته بتدمير المربعات السكنية بالمنازل.

ونوه مراسلنا الى أن احدث وقع في مدينة رفح هو استشهاد ثلاثة مواطنين في منطقة الشوكة بعد ان تم قصفهم من قبل طائرات الاحتلال، وتم نقل هؤلاء الشهداء الى مستشفى ناصر في خان يونس اضافة الى اطلاق النار من قبل طائرات كواد كابتر والطائرات المروحية على مجموعة من المواطنين في منطقة الحي السعودي كانوا يتوجهون لمنازلهم لتفقدها بعد ان تراجع الاحتلال عن بعض المناطق والشوارع في منطقة الحي السعودي ما ادى لاستشهاد اثنين من المواطنين الفلسطينيين.

وكانت أعلنت كتائب القسام مساء اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 ، عن مقتل أسيرين إسرائيليين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في مقطع فيديو نشرته عبر تليجرام :" جيشكم قتل اثنين من الأسرى في القصف الجوي على مدينة رفح قبل أيام".

وتابعت :" جيشكم يخدعكم ويستمر في خداعكم ، الحكومة الإسرائيلية لا تريد عودة الأسرى إلا في توابيت".

التفاصيل في الفيديو المرفق..