تفاعل واسع مع تبني مجلس الأمن قرارا أميركيا لوقف إطلاق النار بغزة

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ما الذي حصل لكي توافق الولايات المتحدة على القرار؟ وهل وصل جيش الاحتلال إلى نقطة الفشل لكي تنقذه الإدارة الأميركية عبر مجلس الامن؟

تعليقات كثيرة حول هذا الموضوع. نبدأ مع "إيمان شمس الدين" التي كتبت. بلينكن في مؤتمره الصحفي يحاول تحميل حماس دوما أي إخفاق، متناسيا كم مرة استخدمت أمريكا حق النقص الفيتو في مجلس الأمن لمنع قرارات لوقف إطلاق النار في غزة . وهو يأتي من دولة تبعد آلاف الكيلومترات عن منطقتنا، ليحدد ماذا علينا فعله في أرضنا، ومن يجب ومن لايجب أن يمكنه تحديد مصير للمنطقة.



"علي" بدوره كتب. انا شايف انها خطوة المرحلة للصهاينة وشركاهم بعد الفشل الذريع تحويل الصراع مع العدو وشركاه لاقتتال فلسطيني داخلي وقطف ثمار الثورة كعادتهم في المنطقة.



اما "عبدالله مسلم" فعلق. يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية النظر بجدية إلى ما يجري من تطورات في الحرب سواء على ساحة غزة أم على جبهة الشمال من تصعيد تقوده إسرائيل على خلفية قرار مجلس الأمن الدولي



غزة دائما في قلوب المصريين. برنامج مصري يظهر حجم التضامن والدعم الذي يقدمه الشعب المصري لاهالي غزة. أحد الأشخاص ادعى أنه فلسطيني من غزة وجاء إلى مصر بسبب العدوان الإسرائيلي. هكذا تعاملت معه إحدى السيدات المصريات.



تفاعل واسع جدا مع ماق امت به هذه السيدة المصرية الرائعة.



حساب "ابن عبد العزيز" علق في هذا السياق. والله أبكتني هذه المرأة والله لو كنت مكانها عملت نفس الشي ربنا يرزقها ويوفقها آمين اللهم برحمتك أنصر أهلنا في غزة



حساب "جيمس دي مورو" كتب. الفطرة الطاهرة التي بقلب كل أنسان مسلم ... الله محيي أصلك يا مصرية



وإلى هذا التعليق من "عبد الرزاق" وفيه. كمية الصدق والمشاعر الي عند هذه المرأة بتوصف انه بحمد الله نحنا امة واحدة ونحنا جسد واحد



اليمين المتطرف يجتاح أوروبا. انتخابات البرلمان الأوروبي تكشف عن سيطرة لأحزاب اليمين على البرلمان الجديد. هزائم كبرى تكبدتها أحزاب أوروبية تقليدية. فهل تغير وجه اوروبا وأصبحت نزعة الكراهية والعنصرية ضد الأجانب هي المسيطرة؟



من تعليقات الناشطين حول هذا الموضوع لدينا هنا تعليق من "منذر عبدالله" وفيه. النظام الديمقراطي وتوابعه فشل في صهر الشعوب الغربية في بوتقة واحدة، بل تشهد مجتمعاته انقسامات حادة لا يمكن تجاوزها وأزمته الحضارية تتعمق حتى بات المجتمع مجتمعين بثقافتين متناقضتين ما ينذر بطلاق قريب.



"احمد حجازي" بدوره علق. نتائج انتخابات البرلمان الاوروبي وانتصار اليمين المتطرف شكل صدمة في المجتمع الاوروبي... ولكنه شكل زلزلا فرنسيا خطيرا بسبب موقع ومكانة فرنسا في الاتحاد لاوروبي وشكل زلزال قد تبقى فيه الجمهورية الخامسة ام ننتقل للسادسة.



هذا الرسم تداوله ناشطون على مواقع التواصل وهو يظهر كيف تخرج يد النازية التي ترمز إلى اليمين المتطرف في أوروبا.



ببسمة يواجهون همجية الاحتلال الإسرائيلي. مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم كما يجب تسميتهم، في جنوب لبنان، يواجهون غارات الاحتلال الاسرائيلي بالبسمة والأمل. هكذا كان المشهد.

التفاصيل في الفيديو المرفق..