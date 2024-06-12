فيديو/حزب الله يدك شمال كيان الاحتلال بـ 160 صاروخاً

العالم - لبنان

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن عددا من الصواريخ سقطت في مواقع عدة شمال فلسطين المحتلة، أدت إلى اندلاع حرائق.

وذكرت الإذاعة أن هذه هي المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في طبريا منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأصدر ما يسمى “المجلس الإقليمي الإسرائيلي المحلي” في الجليل الأعلى توصيات لمستوطنين بالبقاء قرب الملاجئ والأماكن الآمنة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات قوية متتالية بسبب الاعتراضات الصاروخية في مناطق واسعة بالجليل الأعلى والأدنى.

قكما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر تصاعد الدخان من مناطق متفرقة، شملت طبريا وصفد في شمال فلسطين المحتلة.

النيران اندلعت في غابات ميرون منذ الصباح بعد ان اصابت عدة صواريخ جبل ميرون، اُطلقت من جنوب لبنان النيران اندلعت في غابات ميرون بعد ان اصابة صواريخ المقاومة

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الحرائق نتجت عن قصف المقاومة اللبنانية وصواريخ الاحتلال الاعتراضية. حرائق في مناطق واسعة .

غوكان حزب الله نعى في وقت سابق 4 من مقاومیه، بينهم قائد عسكري، استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جويا جنوبي لبنان.

وذكر الحزب أن القائد هو طالب سامي عبد الله، الملقب بالحاج أبو طالب، من بلدة عدشيت في جنوب لبنان.