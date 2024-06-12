حزب الله يجبر طائرة حربية صهيونية على مغادرة الأجواء اللبنانية

العالم - لبنان
وأطلقت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية باتجاهها صاروخ أرض جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الأجواء اللبنانية على الفور.
وجاء في البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية انه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 12-06- 2024 لطائرة حربية صهيونية معادية انتهكت الأجواء اللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض - جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الأجواء اللبنانية على الفور.
کما اعلن حزب الله عن تنفيذ هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة حبوشيت>
واضاف حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على الإعتداء والإغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، شنت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810)، استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط الثكنة وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.