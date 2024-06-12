حزب الله يجبر طائرة حربية صهيونية على مغادرة الأجواء اللبنانية

العالم - لبنان

‏وأطلقت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية باتجاهها صاروخ أرض جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الأجواء ‏اللبنانية على الفور.

وجاء في البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية انه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 12-06- 2024 لطائرة حربية صهيونية معادية انتهكت الأجواء اللبنانية، ‏وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض - جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الأجواء ‏اللبنانية على الفور.‏

کما اعلن حزب الله عن تنفيذ هجومًا جويًا ‏بسرب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة حبوشيت>

واضاف حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الإعتداء ‏والإغتيال ‌‌‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، شنت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا ‏بسرب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810)، استهدفت أماكن ‏تموضع واستقرار ضباط الثكنة وجنودها وأصابت أهدافها بدقة. ‏