للمرة الأولى .. القوات اليمنية تستهدف سفينة باستخدام زوارق مسيرة وتضرب أسدود وحيفا

العالم - الیمن

وأوضح ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، أن القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ (TUTOR) في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بزورقٍ مسيرٍ وعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ والصواريخِ الباليستيةِ، مؤكدا أن السفينة المستهدفة أصيبت بإصابة بالغة وهي معرضة للغرق بفضل الله.

وشددت على أنه قدْ تمَّ استهدافُ السفينةَ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

بينت القوات المسلحة أنها نفذت عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية في العراق على هدفين حيويين في مدينتي أسدود وحيفا بفلسطين المحتلة، مشيرا إلى أن العمليتين نُفذتا بالطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح.

وحذرت القوات المسلحة اليمنية كافة الشركات من مغبة التعامل مع العدو الإسرائيلي ومن وصول سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة، مؤكدة أنه ما لم تؤخذ التحذيرات محمل الجد فإن سفن الشركات ستتعرض للاستهداف في منطقة عملياتنا .

وجددت القوات المسلحة تأكيدها الاستمرار في تنفيذ عملياتها انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني، مشددة على أن عملياتها مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي

وأعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين، في كلمة حول أخر مستجدات العدوان على غزة، الخميس الفائت، أن إجمالي عدد السفن المستهدفة للعدو من بداية عمليات الإسناد إلى 129 سفينة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة نفذت خلال الأسبوع الذي سبق 12 عملية في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي وباتجاه البحر الأبيض المتوسط نفذت بـ27 صاروخا باليستياً ومجنحا وطائرة مسيرة، موضحا أن “10 من عملياتنا استهدفت 10 سفن مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني وسفن تابعة لشركات كسرت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.