خمسة جرحى في عدوان أمريكي بريطاني يستهدف محافظة ريمة اليمنية

العالم - الیمن

أفادت مصادر خبرية في محافظة في ريمة اليمنية بإصابة 5 مواطنين إثر غارتين للعدوان الأمريكي البريطاني استهدفت مبنى الإذاعة في المجمع الحكومي في مديرية الجبين بالمحافظة.

وفي وقت سابق مساء الأربعاء تعرضت مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة لغارتين جويتين أمريكية وبريطانية، وقبل ذلك استهدف العدوان بغارة منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة.

وكان العدوان الأمريكي البريطاني قد استهدف أمس الثلاثاء، بـ3 غارات مديرية الصليف.

ويوم الاثنين الماضي، استهدف العدوان الأمريكي البريطاني بغارة جوية ساحل الفازة بمديرية التحيتا.

واستهدف العدوان الأمريكي البريطاني يوم الأحد، بـ 3 غارات منطقة الجبانة غرب المدينة.