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فيديو.. المقاومة الإسلامية تستهدف المقر المُستَحدث للفرقة 146 شرق نهاريا

فيديو.. المقاومة الإسلامية تستهدف المقر المُستَحدث للفرقة 146 شرق نهاريا
الخميس ١٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية تستهدف المقر المُستَحدث للفرقة 146 التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني شرق نهاريا

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