في يومها الـ 251.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قصفًا جويًا وبريًا وبحريًا إسرائيليًا مكثفًا يستهدف منطقة المواصي الساحلية التي تؤوي آلاف النازحين غربي مدينة رفح. ولفتت المصادر إلى إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في شارع الرشيد قرب دوار العلم جنوبي غربي مدينة رفح.

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة اللوح في منطقة الحساينة بالنصيرات وسط القطاع.

وتوغلت قوات الاحتلال في منطقة دوار العلم ومواصي رفح فجر اليوم وسط قصف جوي ومدفعي عنيف.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق وسط وغربي المدينة، والمناطق الشرقية من حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

من جهتها، أفادت مصادر عبرية، بأن هناك "اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والمقاومة غربي رفح جنوبي قطاع غزة".

وفي السادس من مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء اجتياح رفح، متجاهلاً تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة، وسيطر في اليوم التالي على معبري رفح البري وكرم أبو سالم.

وفي ذات السياق، أشارت مصادر فلسطينية إلى انتشال 3 شهداء وعدد من الإصابات بقصف شقة في برج سكني في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لعائلة اللوح، لافتًا إلى اشتعال النيران في المكان نتيجة القصف.ونوه إلى استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 37202 مواطنًا، وإصابة 84932 آخرين، إلى جانب الآلاف من المفقودين وعدد كبير من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

- طفل من عائلة اللوح أصيب جراء قصف الاحتلال منزلهم في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

- مصادر عبرية: اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال ومقاتلي حماس غربي رفح جنوبي قطاع غزة

- قصف جوي وبري وبحري كثيف يستهدف منطقة المواصي الساحلية التي تؤوي آلاف النازحين غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

- وسائل إعلام لبنانية: الطيران المسّير الإسرائيلي يستهدف بلدة عيناثا

- تجدد القصف المدفعي الصهيوني شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

- إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي الإسرائيلي صوب المنطقة الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

- منظمة الصحة العالمية: سكان غزة يواجهون جوعًا كارثيًا وظروفًا شبيهة بالمجاعة

- قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

- قصف وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في شارع الرشيد قرب دوار العلم جنوبي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

- مستشفى العودة: وصول شهيد و7 إصابات في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في برج اللوح غرب مخيم النصيرات

- انتشال 3 شهداء وعدد من الإصابات بقصف شقة في برج سكني غرب مخيم النصيرات