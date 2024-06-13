باقري يؤكد ضرورة اتخاذ البلدان الاسلامية اجراء فعليا لوقف جرائم الصهاينة

العالم - ايران

وتطرق باقري وابراهيم طه خلال الاتصال الهاتفي الى جرائم الصهاينة في غزة ورفح وضرورة ان تتخذ الدول الاسلامية اجراء للحد منها.

واشار باقراي الى استمرار وتزايد جرائم الصهاينة في رفح مؤكدا ضرورة ان تتخذ الدول الاسلامية اجراء عمليا لوقف هذه الجرائم .

وفي معرض اشارته الى جهود بعض الدول بما فيها جنوب افريقيا لرفع قضية لدى محكمة العدل الدولية وكذلك قطع عدد من دول امريكا اللاتينية العلاقات مع الكيان الصهيوني دعا وزير الخارجية بالانابة الى اتخاذ خطوات اكثر جدية من قبل البلدان الاسلامية في هذا المجال ودعا الى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي.

اما الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه فقد ندد بجرائم الصهاينة واكد ضرورة اتخاذ اجراء فعلي ضد الكيان الاسرائيلي كما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية في هذا الخصوص بمشاركة سائر البلدان الاسلامية لوقف جرائم الصهاينة.